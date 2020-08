Estado homologa leitos de UTI para o hospital de Canela

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) recebeu a homologao do governo do Estado para o funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19. Com a equipe mdica definida, o treinamento dos profissionais deve iniciar na segunda-feira. Alm de habilitar os cinco leitos de UTI Covid-19, a comisso de interveno do hospital criou novos leitos de suporte ventilatrio e de enfermaria. Ao todo, sero 20 leitos especficos para tratamento de pacientes com a doena

O interventor do HCC, Luiz Cludio da Silva, explica que a contrataode profissionais precisou ser realizada apenas aps a habilitao dos leitos. "Estamos com a equipe definida. No podamos contratar antes de ter a certeza da homologao dos leitos. Teremos profissionais experientes que iro contribuir com os mais jovens no atendimento da UTI. Aps o treinamento, iremos colocar o servio em operao. Nossa UTI Covid ser realidade na prxima semana", afirma Silva.

Conforme o mdico Maicon Antonio Carraro, o HCC ampliou o nmero de leitos para dar conta da demanda. Passou de oito para 20 leitos especficos para covid-19. Atualmente, o HCC est com 10 casos confirmados ou suspeitos da doena. "Temos os leitos na tenda e uma ala nova destinada aos pacientes infectados por coronavrus. O nmero de casos cresceu, mas a proporo de novos leitos supera a ocupao", destaca Carraro.

O boletim epidemiolgico contabilizou 20 casos de pacientes internados com covid-19 ou suspeitos. Destes, 10 esto nohospital e os outros em hospitais de cidades da regio. "Estamos avaliando alternativas para sempre que necessrio suprir a demanda de atendimentos. O nmero de leitos cresceu muito mais do que a demanda de internaes", conclui o mdico.