Prefeitura deve auxiliar na abertura de leitos em Carazinho

A direo do Hospital de Caridade de Carazinho est providenciando a ampliao do nmero de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a Covid-19. A ideia se unir com a prefeitura local para viabilizar a criao dos espaos.

Desde o incio da pandemia, por meio de esforo conjunto, foram montados nohospitalseis novos leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes coma doena. Para estruturar esses leitos, foram utilizados equipamentos do prprio hospital, alm de outros adquiridos e cedidos pelo municpio e doados pela empresa JBS.

Agora, atendendo a uma necessidade de ampliao, os gestores voltam a unir foras para a estruturao de mais trs leitos de UTI, totalizando assim nove leitos aos pacientes da cidade e regio, o que representa uma ampliao de 50% nos leitos.

Conforme o presidente do HCC, Joclio Cunha, o objetivo qualificar, constantemente, a estrutura do hospital, alm de aprimorar as condutas, os fluxos e procedimentos, a fim de assegurar que todos os pacientes tenham acesso ao melhor atendimento. "Para isso, o apoio do Executivo municipal essencial e tem feito total diferena nesse momento de pandemia para nos ajudar com os custos e com o atendimento", enfatiza.

O prefeito Milton Schmitz, salienta que a ampliao garante o atendimento de mais pessoas. "Levamos em considerao que municpios, o Estado e a Unio esto unindo esforos para atender cada vez mais pessoas neste momento de pandemia, por isso no podemos deixar de medir esforos para que ns tambm consigamos esse entendimento a comunidade", disse.