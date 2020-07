Prefeitura assina contrato para obras de pavimentação em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, que está cumprindo isolamento domiciliar pela Covid-19, assinou a ordem de início das obras de pavimentação e drenagem das ruas José Joaquim de Paula e João Carlos Hass Sobrinho na Feitoria e da rua João Santana no Campestre. A atividade foi realizada por uma videoconferência. As obras dessas três ruas somam o valor de mais de R$ 1.170 milhões.

"Dar a ordem de início dessas obras é muito significativo, especialmente porque trabalhamos com o planejamento e seriedade, fazemos as obras e ações que melhoram a vida da nossa comunidade e é uma obrigação do gestor público melhorar a cidade", salientou o prefeito, que também fez um alerta para as pessoas redobrarem os cuidados em relação ao coronavírus.