Risco em barragem tira famílias de casa em Flores da Cunha

O Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Defesa Civil de Flores da Cunha entregaram, na quinta-feira, quatro notificações para os moradores e/ou proprietários de residências próximas ao Rio das Antas, no perímetro do município. O documento pede a evacuação do local, devido ao risco potencial de inundação em função da fissura detectada na estrutura da barragem Passo do Meio, na cidade de São Francisco de Paula. Todas as pessoas dos locais notificados contam com outras residências para se abrigarem na área central da cidade.

A estrutura vai passar por manutenção nos próximos dias. Por isso, é necessário que as famílias sejam evacuadas para resguardá-las de possíveis danos nas propriedades e risco iminente à vida. O mesmo vai ocorrer aos moradores de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, por exemplo, que residem próximo à barragem. Com essa interdição dos locais, a ocupação, visitação ou permanência nos imóveis situados na zona de impacto direto fica proibida durante os próximos 20 dias.

Segundo o subchefe de Defesa Civil do RS, coronel Rodrigo Dutra, há três barragens em sequência e a percolação está localizada na barragem mais acima, sendo que, em caso de ruptura total daquele barramento, há mais dois pontos para conter a onda de cheia o que, segundo os proprietários da barragem traz segurança à operação de evacuação de emergência.

Segundo uma avaliação feita, não há risco iminente de ruptura, porém as agências de fiscalização e de controle de emergência entenderam por acionar o Plano de Ação de Emergência da barragem. A empresa já está adotando as medidas de mitigação de risco, com o rebaixamento do nível de água na barragem e a abertura de um canal de desvio do rio das Antas no ponto crítico de forma a permitir o reparo na barragem. A previsão inicial da empresa é de que os reparos levem cerca de 20 dias.