Catedral de Pedra de Canela terá novo espetáculo em outubro

O espetáculo Catedral de Luzes está sendo repaginado em Canela. Com música, narrações, artes visuais e projeção mapeada, a emblemática Catedral de Pedra será o cenário do inédito espetáculo "Vida". O novo atrativo tem estreia programada para 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Além de ser uma das atrações paralelas da programação do 33° Sonho de Natal, a emotiva projeção audiovisual será mantida ao longo do ano.

"Canela vai ganhar uma atração inédita ao longo dos 365 dias do ano. O objetivo é colocar nossa cidade em evidência com uma mensagem de otimismo e renovação da fé", afirma o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches.

O secretário destaca que a organização trabalha com a possibilidade de criar um sistema de drive-in nas ruas Borges de Medeiros e Felisberto Soares, caso a pandemia não tenha sido controlada. "Há três anos, inauguramos o espetáculo Catedral de Luzes e, agora, Canela está inovando com um roteiro que aborda a valorização da vida unindo som, luz e imagem. Vamos abordar a fé, a religiosidade, o encantamento e a magia em conjunto com mensagens de otimismo, esperança e ressaltando as virtudes humanas", frisa Sanches. Com duração de 15 minutos, o espetáculo Vida será realizado diariamente em duas sessões, às 20h30 e às 21h30