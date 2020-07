Alunos de Torres têm dificuldade para realizar atividades

A secretaria municipal de Educação de Torres tem se mostrado preocupada com o ensino à distância no município. Foram feitas reuniões com os professores da rede municipal para avaliar alternativas ao ensino híbrido, que deve ser usado até o fim do ano.

Os 170 professores e membros das equipes diretivas foram organizados por componente curricular e ano de atuação, totalizando 15 grupos distintos, distribuídos nos turnos manhã e tarde para as reuniões on-line, gerando uma carga horária total de 45h de reunião. De acordo com a equipe técnica da mantenedora, foram avaliadas as atividades desenvolvidas até a presente data, o andamento dos conteúdos e o retorno dos alunos. Este, segundo os profissionais, é o ponto preocupante para todos, pois muitos alunos não estão realizando as atividades.

São enviadas atividades escolares semanalmente para os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano), através de grupos de WhatsApp. Ainda é possível acessar a versão digital dos livro didáticos adotados pela rede de ensino, bem como vídeo-aulas, trilhas de atividades e atividades digitais complementares. No entanto, há o entendimento que o retorno não é o ideal por parte dos alunos, por uma série de motivos

Aos alunos que não possuem internet ou recursos tecnológicos como celular ou computador, as escolas oferecem as atividades impressas, semanalmente, bem como o livro didático individual e consumível, que já se encontra com os alunos. Ainda assim, muitas famílias não estão dando retorno destas atividades. Nas reuniões, também foi apresentado aos professores a plataforma Classroom como uma possibilidade para realização de aulas on-line, viabilizando assim encontros virtuais com seus alunos. A secretaria alerta que, somente com as atividades, os alunos poderão dar andamento ao ano letivo.