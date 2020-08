Fechamento de empresas cai em Bento Gonçalves

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bento Gonçalves apresentou dados relacionados ao primeiro semestre de 2020 no município . Nos primeiros seis meses do ano, foram abertas 953 novas empresas, uma queda de 11% em relação ao mesmo período de 2019. Na contramão da crise, um dado positivo foi em relação ao fechamento de negócios, que obteve uma redução de 14,6% em relação ao ano passado. Foram 465 empresas fechadas no mesmo período em 2019 e 397 em 2020.

"Apesar de termos projetado uma queda na abertura de novos empreendimentos devido à pandemia, os dados ainda nos deixam otimistas. Com a redução do número de estabelecimentos fechados em meio à crise, comparado ao ano passado, podemos analisar que muitas pessoas têm buscado novas alternativas de empreender", salienta a secretária da pasta, Milena Bassani.

Segundo a secretaria, uma das medidas que ajudou a melhorar o quadro diante do momento de pandemia foi a Lei da Liberdade Econômica, que compreende um conjunto de medidas municipais de estímulo ao empreendedorismo, geração de emprego e desburocratização. Com a legislação, as principais mudanças são relacionadas às atividades consideradas de baixo risco com: a não necessidade de alvará no ato de abertura (cidadão pode abrir o negócio e apresentar a documentação em um prazo de 45 dias para sua regularização); e a isenção para 59 atividades e flexibilização de 117 de licenciamento ambiental e dos processos de registro antecipado.

A medida beneficia mais de 800 atividades econômicas. Dentre elas, cabeleireiros, manicures e pedicures, templos religiosos, instituições de ensino, pastelarias, padarias (comércio de produtos alimentícios, não fabricação), hotéis e pousadas, entre outros.