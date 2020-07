Após reforma, hospital de Taquari deve ser entregue nos próximos dias

Está próximo da conclusão a parte da obra de reforma do bloco cirúrgico do Hospital São José, de Taquari. Completamente remodelado e reestruturado, o espaço estará em breve apto e equipado para realização de cirurgias. O investimento no bloco cirúrgico é de R$ 700 mil, com recursos próprios do município.

Com esse espaço, o hospital poderá realizar cirurgias. Além das adaptações necessárias, há salas para exames de endoscopia, colonoscopia, traumatologia, urologia, vascular e cirurgia geral. A compra dos equipamentos está sendo realizada pela prefeitura.

O hospital também recebeu investimentos para a implantação e a habilitação de 10 leitos de UTI, a aquisição do tomógrafo e a remodelação de alguns quartos. Dois médicos farão parte da equipe do remodelado setor como cirurgiões de baixa e média complexidade, e também da ala de endoscopia e colonoscopia.