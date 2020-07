SAÚDE MENTAL Notícia da edição impressa de 30/07/2020. Alterada em 30/07 às 03h00min Universidades gaúchas farão estudo com profissionais de saúde

A Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, em parceria outras três instituições gaúchas, vai desenvolver uma pesquisa para diagnosticar os impactos da pandemia do novo coronavírus na saúde mental de profissionais da saúde. Serão entrevistados enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de sete hospitais de referência do Rio Grande do Sul.

"Nós sabemos que os profissionais têm desempenhado um trabalho heroico no enfrentamento dessa doença, no entanto, eles pagam um preço caro pelo seu trabalho. Trabalham sob pressão, enfrentam riscos, adversidades e desconfortos somados à responsabilidade sobre a vida de pessoas gravemente enfermas. Com este estudo, queremos dar voz ao trabalhador de enfermagem e melhorar a visibilidade da luta desses profissionais frente à sociedade", afirmou a professora Alexa Coelho, que coordena o estudo. A pesquisa iniciará em agosto.