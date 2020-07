Aglomerações serão passíveis de multa em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul vai endurecer as regras para evitar aglomerações na cidade. O decreto que permite a incidência de multa às pessoas que estiverem em grupos estipula 1º de agosto como data de início para começar a ser aplicado.

De acordo com o que estabelece o documento, as penalidades podem variar de infração média, para quem estiver em aglomeração com máscara, com multa de R$ 326,00 e grave, no valor de R$ 3.260, para quem não estiver utilizando máscara. Segundo a orientação do prefeito Telmo Kirst, a primeira abordagem, que será realizada pela Guarda Municipal, deverá ser de ordem educativa.

"Vamos ser tolerantes, inicialmente, porque nossa intenção é alertar a população sobre a necessidade de se proteger", afirmou. Para orientar a comunidade, placas informativas serão instaladas em locais públicos, com o objetivo de inibir formações de grupos. Uma campanha irá conscientizar a população e para esclarecer sobre a penalidade.