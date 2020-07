Prefeitura adquire mais dois respirados para Imbé

A prefeitura de Imbé adquiriu dois respiradores para serem usados na cidade. Agora, a cidade conta com quatro aparelhos para o caso de algum paciente necessitar de suporte ventilatório.

Eles estarão disponíveis no Posto de Saúde 24 Horas, no Centro, e no Pronto Atendimento da zona norte, no balneário Santa Terezinha, unidade que trata, durante a pandemia do novo coronavírus, exclusivamente sintomas gripais e problemas respiratórios. Conforme o responsável técnico em enfermagem da secretaria de Saúde, Paulo Roberto Cardoso Batista, este é um investimento necessário devido ao impacto da pandemia. "Também estamos adquirindo medicamentos, equipamentos de proteção individuai, monitores e bombas de infusão. Isso tudo faz uma grande diferença durante os atendimentos", afirma o secretário.