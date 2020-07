Uruguaiana quer ter 100% da casas com esgoto até 2022

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello assinou o quarto termo aditivo com a BRK Ambiental para manutenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade. O novo contrato prevê R$ 40 milhões em investimentos em saneamento pela concessionária nos próximos sete anos. As tarifas serão mantidas nos mesmos valores atuais, sem qualquer alteração.

A intenção é universalizar o sistema de esgotamento sanitário na cidade até o final de 2022 - o município conta atualmente com 85% da área atendida. "Uruguaiana é uma das cidades com maior percentual de tratamento de esgoto e abastecimento de água do Rio Grande do Sul. A nossa meta é ampliar a área atendida com esse acordo histórico. Estamos tratando aqui de saúde pública", enalteceu o chefe do Executivo. A perspectiva é de que, com as obras, cerca de 100 empregos sejam gerados.

Ronnie salienta que o acordo entre a prefeitura, a BRK e a agência reguladora saiu do papel graças à atuação do Ministério Público. "Mesmo reconhecendo a relevância dos serviços, sempre fui crítico à empresa e os cobrei muito pelo descumprimento e desrespeito aos cronogramas de obras. Muitas das intervenções da BRK acarretavam em problemas de mobilidade, por exemplo. Então, a atuação dos promotores por meio do Programa Mediar foi fundamental para a assinatura deste termo aditivo", salientou.

O contrato obriga, ainda, a concessionária a reparar as ruas que já foram contempladas com a instalação de redes de esgoto como forma de composição das multas emitidas pelo município nos últimos anos. Já o valor definido para investimentos possibilitará a conclusão da Estação de Tratamento, novas obras para ampliar as redes de esgoto e reduzir os índices de perda de água e a repavimentação asfáltica de vias.