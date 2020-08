Pesquisa mostra mudanças da indústria criativa no Estado

O cenário de crise causado pela proliferação de Covid-19 tem impactado significativamente os setores culturais e criativos do Brasil. No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. Com as medidas restritivas de isolamento social, práticas de criação, produção e consumo foram alteradas nas mais diversas áreas.

O mapeamento dessa situação está sendo feito pela área de mestrado da Universidade Feevale que, desde junho, realiza uma pesquisa que coleta informações sobre o trabalho em setores criativos e o consumo digital dos gaúchos durante a pandemia. A iniciativa é coordenada pelos professores Cristiano Max Pereira Pinheiro, Vanessa Valiati e Maurício Barth.

O estudo "Covid-19 e os impactos na Indústria Criativa do Rio Grande do Sul" conta com cerca de 430 respondentes e já exibe dados preliminares que podem ser tomados como uma tendência. Os participantes do estudo estão distribuídos entre 11 setores criativos, incluindo o consumo em plataformas digitais.

Alguns resultados já foram divulgados pelos pesquisadores. Na área da música, por exemplo, a fonte de renda dos profissionais migrou dos shows e eventos para a área de educação (aulas particulares /on-line). Já o segmento da moda está se adaptando ao novo mercado; a maioria das empresas também está produzindo EPIs para hospitais e comunidade.

O estudo observou que, durante a pandemia, houve um aumento do consumo de conteúdo em plataformas de streaming (65,5% dos respondentes afirma que o consumo aumentou se comparado a antes da pandemia), bem como o interesse por lives (77% dos entrevistados afirmaram que o interesse por esse tipo de conteúdo aumentou). Há um novo "horário nobre" estabelecido pelo consumo de streaming: a maioria dos entrevistados diz preferir assistir a conteúdos via streaming entre 19h e 23h, incluindo as lives.

De acordo com a professora Vanessa Valiati, esses resultados mostram algumas modificações que podem auxiliar na construção de novas soluções para a produção e o consumo de conteúdo. "Entre essas soluções, podemos destacar a consolidação das formas remotas de trabalho; a reinvenção de produtos, hábitos e comportamentos de consumo de conteúdo em ambiente digital; o crescimento e a maior aceitação do e-commerce, entre outros", destaca.