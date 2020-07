Escola de São Borja deve ser entregue em dezembro

Segundo o cronograma estabelecido, as obras da nova escola de Educação Infantil em construção no bairro Maria do Carmo, em São Borja, seguem dentro do cronograma. A retomada das obras foi em março deste ano, depois da superação de uma série de impasses. O prazo previsto para término é 10 de dezembro, com possível aditivo.

A prefeitura precisou equacionar vários entraves que haviam levado à suspensão da obra, identificados pelo Ministério de Educação (MEC) em 2017. Além dessa consequência, também a liberação de recursos foi suspensa. A partir de 2018, técnicos das secretarias municipais de Educação e de Planejamento começaram a sanar as restrições. No ano passado, o Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao MEC, reabilitou a execução do projeto, garantindo a liberação dos recursos retidos.

Localizada no bairro Maria do Carmo, a nova escola infantil integra o programa Pró-Infância, do governo Federal. Serão 122 vagas à disposição da comunidade de São Borja. O objetivo é funcionar como creche, atendendo, todo o dia, crianças de zero a três anos de idade.

O secretário municipal de Educação, João Carlos Reolon, ressalta que a conclusão da obra estará consolidando a vitória da insistência, como uma conquista a várias mãos. Ele lembra que a localização estratégica da nova escola cumprirá também "um relevante papel social", pois atenderá demandas de uma vasta região na cidade, em especial do residencial Maria Cristina, onde estão quase 400 famílias.

Reolon avalia que, apesar das dificuldades, a educação infantil vem recebendo mais vagas. Com a abertura da escola, serão 422 crianças a mais na rede municipal de ensino desde 2018.