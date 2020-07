Canoas abre mais 10 leitos de UTI para atendimento

A prefeitura de Canoas incorporou mais 10 leitos em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) rede pblica. Isso foi possvel a partir da chegada de novos respiradores e de adaptaes feitas pelo Hospital Nossa Senhora das Graas, que presta servios ao municpio. Deste modo, foram criados dois novos leitos e oito foram convertidos - antes, eram usados pela rede privada - para o uso pelo Sistema nico de Sade (SUS).

Com esta mudana, a cidade passa a ter 100% de sua capacidade de leitos do gnero destinada ao uso da rede pblica, o que d mais flego ao sistema municipal. Ao todo, Canoas contabiliza 104 leitos de UTI, que so utilizados para o tratamento da Covid-19 e tambm de outras doenas. Os novos espaos j esto em operao.

Desde o incio da pandemia do novo coronavrus, considerando apenas UTIs, a cidade aumentou em quase 30% a sua capacidade. So nmeros que fazem de Canoas o segundo municpio de sua regio com mais leitos de tratamento intensivo, atrs apenas da capital. Levando em considerao tambm os leitos clnicos, o crescimento foi de mais de 90%, sendo que metade desta ampliao permanecer de legado para os canoenses.

No SUS, a regulao de leitos, ou seja, a disponibilizao para ocupao por enfermos que precisam, feita pela secretaria estadual da Sade (SES). Os municpios abastecem um sistema gerido pelo estado, informando o quantitativo de vagas e sua respectiva ocupao, e solicitam a liberao de leitos para pacientes quando necessrio. Cabe, portanto, a SES o papel de gerenciar de que modo as UTI sero ocupadas e para onde cada usurio do sistema ser deslocado para internao.