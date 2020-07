Ambulatório Covid de Gramado amplia horário de atendimento

Desde esta quarta-feira, o ambulatório Covid de Gramado passou a ampliar o seu horário de atendimento em mais quatro horas. Com isso, a tenda funcionará, diariamente, das 7h à meia-noite, ao lado do Posto de Saúde do Centro de Gramado.

"Aos primeiros sintomas de síndromes gripais, procure atendimento. Não espere se agravar", solicita a enfermeira Silvana Silveira da Rosa, diretora de Atenção Básica da secretaria municipal da Saúde. O atendimento precoce, segundo ela, diminui a possibilidade de evolução da doença e uma possível internação hospitalar. Os principais sintomas são tosse, febre, coriza/espirros, dor de garganta, perda do paladar, dificuldade para respirar, dores no corpo e diarreia.