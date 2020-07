Pelotas quer criar fundo de fomento ao emprego

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas reuniu-se com representantes da Fundao Gacha do Trabalho e Ao Social (FGTAS) para discutir a criao do Fundo Municipal do Trabalho. O fundo viabilizaria ao municpio o acesso a recursos do Fundo Estadual do Trabalho, em processo de criao pelo governo do Estado.

O Sistema Estadual de Trabalho Emprego e Renda, que ser institudo com a aprovao de um projeto de lei que tramita na Assemblia Legislativa, um marco legal de uma poltica pblica de trabalho, emprego e renda no Estado e dever beneficiar a economia e a sociedade como um todo."Toda a iniciativa que contribua para criao de empregos e estmulo economia em Pelotas muito bem-vinda, principalmente aps a pandemia, momento em que ser preciso pensar em aes de recuperao econmica", observou a prefeita.

A criao de um Conselho Municipal do Trabalho, com representaes da classe patronal, de secretarias municipais envolvidas com a questo econmica, das categorias de trabalhadores e da FGTAS um dos primeiros passos para implementao do Fundo Municipal do Trabalho em Pelotas, que dever ser proposta pelo Executivo municipal. A ideia que, to logo tenha a aprovao em mbito estadual, o fundo seja criado na cidade.