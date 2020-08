Central de videomonitoramento de Sapucaia do Sul entra em funcionamento

O municpio de Sapucaia do Sul conta com um novo sistema de videomonitoramento e cercamento eletrnico. So 85 novas cmeras, uma Central de Operaes e Videomonitoramento e uma Sala de Crise, recm-instaladas e j em funcionamento.

O secretrio municipal de Segurana e Trnsito, Arno Leonhardt, acompanhou o funcionamento da nova central. "Estamos modernizando, ampliando e qualificando o sistema de videomonitoramento e cercamento eletrnico, e utilizando a tecnologia na preveno e combate da violncia e da criminalidade. Sem dvidas, um grande avano", disse.

Entre as 85 cmeras, 29 so com giro de 360, instaladas em 29 pontos de videomonitoramento; oito cmeras com sistema de leitura de placas, colocadas em quatro pontos de cercamento eletrnico. J 48 cmeras fixas foram instaladas junto aos pontos da Guarda Municipal na cidade, e nos oito pontos de cercamento eletrnico da Brigada Militar (BM). Com isso, a cidade passa a contar com 12 pontos de cercamento eletrnico. Todas as cmeras so de alta definio.

Todas as imagens captadas pelas cmeras so acessadas e acompanhadas, em tempo real, na Central de Operaes e Videomonitoramento. J nos prximos dias, segundo informa o secretrio, a central tambm funcionar com espelhamento na Sala de Operaes da 33 BPM, ou seja, Guarda Municipal e BM tero acesso s imagens captadas por todas as cmeras de videomonitoramento e de cercamento eletrnico da cidade.

O novo sistema tambm inclui um software de reconhecimento facial .J a instalao de uma Sala de Crises, destinada ao gerenciamento das demandas da Central de Atendimento, tem o objetivo de apoiar a tomada de decises em casos de intervenes, e gerar registro e provas de eventuais delitos. As imagens captadas pelas cmaras somente sero disponibilizadas, quando solicitadas, aos rgos oficiais de segurana e ao Poder Judicirio.