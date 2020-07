Isolamento social em Pelotas cai para 38%

De acordo com o relatório do governo do Estado, construído a partir dos dados da empresa de tecnologia da informação In Loco e da Associação Brasileira de Recursos de Telecomunicações, Pelotas registrou, nos últimos 15 dias, 45,2% como média de isolamento social. Entre 11 e 25 de julho, a maior queda na permanência da população em casa foi observada no dia 23, uma quinta-feira, com o índice de 38,08%.

A taxa é uma das menores já registradas em Pelotas, desde que o isolamento social foi adotado como estratégia de enfrentamento ao coronavírus. Nos demais dias, dentro deste período, o isolamento oscilou entre 40,08% e 49,9%. Os domingos, 12 e 19 de julho foram os dias em que mais a população atendeu à recomendação sanitária e ficou em casa. Nessas duas datas, foram registrados os picos de isolamento social no município, até agora, com 56,7% e 53,7%.