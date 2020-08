Donos de casas de festas de Novo Hamburgo pedem ajuda

A iminncia de ver o trabalho de uma vida se somar s estatsticas de empresas que foram falncia por causa da pandemia de Covid-19 impulsionou empresrios hamburguenses a se juntarem em busca de auxlio do poder pblico. Representantes da Unio das Casas de Festas e Eventos (UCFE) conversaram com vereadores de Novo Hamburgo e entregaram um diagnstico do segmento e uma srie de reivindicaes da categoria.

O setor est com as atividades suspensas desde o dia 15 de maro. Segundo a UCFE, foi o primeiro ramo a parar diante do surto de coronavrus, e deve ser o ltimo a receber autorizao para retomar as atividades. Levantamento recente feito pelo grupo indica que h mais de 60 empresas dessa rea em Novo Hamburgo, envolvendo as contrataes de garons, copeiros, cozinheiros, fotgrafos, seguranas, entre outros, com renda mdia de R$ 850,00 mensais, de acordo com Claudinei Nunes de Almeida, que dono de uma casa na cidade.

O grupo encaminhou ao poder pblico os seguintes pleitos: subsdio da prefeitura de recursos que seriam utilizados para eventos ou de outro fundo (verba livre), com rateio entre as empresas do ramo; apoio institucional do municpio junto ao Banrisul, para que o segmento tenha uma linha de crdito especial e intermediao da prefeitura junto ao Badesul e BRDE, que esto com linhas de crdito alternativas devido Covid-19.

As projees do grupo, caso a situao se mantenha, so de um cenrio desolador. "Se no houver um subsdio para custear nosso setor nesse perodo de impossibilidade de reabertura, 90% das empresas vo sumir do mercado. Estamos pedindo socorro. Sabemos que h o entendimento de que no somos essenciais. Algumas casas j enfrentam ordem de despejo, alm de cobranas judiciais de clientes que cancelaram seus eventos e no aceitam remarcaes", declarou Almeida.

Almeida esclareceu que o documento que traziam em mos no se tratava de um manifesto de reabertura. O estudo traa a situao do segmento, que, conforme estimativa, gera cerca de R$ 1,8 milho por ms. "Entendemos e apoiamos o municpio em priorizar a sade da nossa populao. Infelizmente no o momento de reabertura para ns", aponta o texto entregue aos vereadores.

O grupo esclareceu que precisaria de crdito com carncia de no mnimo dois anos e juros de 2,25% ao ano. Eles propuseram ainda como contrapartida ao recurso alcanado pelo Municpio a promoo de atividades de lazer para as escolas e Centros de Referncia de Assistncia Social (Cras) aps a pandemia.