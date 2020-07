Jornalista Hiltor Mombach será o patrono da Feira do Livro de Garibaldi

O patrono da Feira do Livro 2020 de Garibaldi será o jornalista Hiltor Paulo Mombach. A feira ocorrerá de 20 a 24 de outubro, de forma virtual. O tema da Feira do Livro 2020, definido pela comissão organizadora, é "120 anos de Garibaldi".

Hiltor tem forte ligação com Garibaldi, por ter passado a infância na cidade e ter familiares ainda em Garibaldi. Formado em Jornalismo e Letras, é autor do livro "Quando o Corpo Grita, Síndrome do Pânico", com participação e leitura dos psiquiatras José Facundo Oliveira e Gildo Katz. Em seu livro, Mombach escreve sobre sua vivência com a síndrome do pânico, desde 1991. Na obra, o autor relata a descoberta da doença, seu tratamento e as formas de como é possível, em alguns casos, prevenir a crise. Em um dos capítulos, relata como consegue, depois de um longo tratamento, pressentir um ataque de pânico, no que ele denomina de "pegar o pânico pelo rabo".