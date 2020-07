Três Coroas terá ação contra a dengue e o coronavírus

Nesta quarta e quinta-feira, ocorrerá em Três Coroas uma ação sanitária. A prefeitura, os Bombeiros Voluntários e a Organização Não Governamental Força Tarefa Gaúcha estarão fazendo um mutirão para imunizar a cidade contra a dengue e o coronavírus.

Os voluntários e os profissionais da saúde atuarão em várias frentes. Em uma delas, serão realizadas barreiras sanitárias no principal acesso à cidade. Durante a abordagem, será feita a sanitização dos veículos e a verificação da temperatura corporal dos motoristas e dos passageiros. Além disso, serão distribuídas máscaras descartáveis e passadas orientações de prevenção ao Covid-19.

Nos dois dias, as barreiras serão realizadas entre as 9h e 18h, junto à ponte da avenida Santa Maria. Neste período, a rua Mundo Novo será interrompida. Em outras frentes, será feito o mesmo trabalho, porém de forma itinerante. As equipes estarão percorrendo ruas e visitando pontos e estabelecimentos pelos quais circulam muitas pessoas.

"Na imunização usaremos um produto específico para cada situação, mas todos eles são eficazes no combate à dengue e o coronavírus. Para desinfecção dos humanos será usado um produto, na dos espaços públicos será empregado outro tipo e para os carros terá um específico que não mancha a pintura", falou o diretor de Operações da Força Tarefa Serra Gaúcha, Alberi Flores Júnior.

Segundo ele, os produtos aplicados criam uma barreira que queima a gordura do vírus na superfície dos objetos. "Para matar o mosquito da Dengue, utilizamos um que é fumegado no ar. Nenhum dos produtos é prejudicial à saúde", completou.