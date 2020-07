Ruas de Estrela vão receber 1.150 novas lâmpadas de LED

Um novo projeto está executando a instalação de mais de 1.153 mil luminárias LED, abrangendo outras 61 vias públicas de Estrela. Os braços de alguns postes também serão substituídos. O investimento supera R$ 1,5 milhão. Já está em processo de montagem uma terceira proposta, mas esta para convênio com a Eletrobras, projetando a substituição de outras 1.056 luminárias públicas em outros bairros.

Estrela foi um dos poucos municípios contemplados no Estado no segundo projeto pela verba destinada pela segunda maior companhia do País, a CPFL Energia, no segmento de distribuição de energia. O projeto no Rio Grande do Sul é realizado pela RGE. A iniciativa reúne ruas centrais e outras importantes vias de bairros e setores da cidade, como as de maior movimentação e os próximos a pontos turísticos e serviços públicos. Os bairros Centro, Boa União e Indústrias serão os mais beneficiados agora, mas outras vias importantes da cidade também vão receber reforço na iluminação

Os trabalhos iniciaram nesta semana. As equipes têm prazo de 30 dias para concluírem os serviços. "Pedimos a compreensão de transeuntes e moradores, pois é um serviço que exige cuidados e pode ocasionar alguns transtornos. O trânsito local não será interrompido, mas também pela segurança de todos e operação da equipe de trabalho será isolado o estacionamento de veículos do lado da rua que tem os postes, e pedimos para que as pessoas utilizem, para se deslocar, a calçada do outro lado", destaca Jorge Both, coordenador do Gabinete do Executivo, que está à frente das propostas do segmento. Segundo ele, projetos como estes geram uma economia de mais de 45% no consumo destes pontos, com redução nas contas.