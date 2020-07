São Gabriel quer dobrar a capacidade de testes de Covid-19

O prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves anunciou o lançamento do programa "Testar Fronteira". A iniciativa terá a parceria da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e apoio da São Gabriel Saneamento. A empresa gabrielense doou R$ 110 mil para aquisição de um aparelho extrator de RNA que vai permitir que o laboratório da universidade possa ampliar o número de exames RT-PCR.

Atualmente, segundo o prefeito, a Unipampa realiza, em média, 100 exames por dia. "O novo equipamento garante a realização de até 392 exames em um único dia. Contudo, como o objetivo é atender toda a região, estamos trabalhando com a possibilidade de dobrar a capacidade atual, chegando a 200 exames por dia, mas atendendo os 11 municípios, explica Rossano.

O programa Testar Fronteira começará a atender a região em 20 dias. Com a doação do equipamento, os municípios da Fronteira Oeste terão que investir, apenas, na aquisição de reagentes químicos para a realização de exames. Em contrapartida, a iniciativa lançada em São Gabriel vai permitir que os resultados possam ser divulgados até às 16 horas do mesmo dia, quando o material for entregue ao laboratório no começo da manhã.

Rossano Gonçalves disse que a ação visa estagnar o avanço da Covid-19 nos 11 municípios da região, pois, com o aumento da testagem, será possível ter uma panorama da situação. "Com os exames sendo realizados e divulgados no mesmo dia, os Mmnicípios terão condições de encaminhar para isolamento todo o paciente que estiver infectado e adotar medidas de contenção de forma imediata. Desta forma, vamos conseguir evitar que o vírus se alastre", argumentou.