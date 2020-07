Bento Gonçalves começa a cadastrar empresas e a população em plataforma para monitorar a Covid-19

A prefeitura de Bento Gonçalves, juntamente com o Observatório Turístico de enfrentamento à Covid-19 trabalha na implantação de uma nova plataforma, a Smart Tracking, que visa auxiliar na contenção da propagação do vírus, ainda no período de incubação da doença. A partir desta terça-feira, iniciou o processo de cadastramento da população que tiver o interesse de utilizar o sistema.

A plataforma não identifica os usuários e foi desenhada de acordo com as regras da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O mapeamento leva em conta estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, restaurantes, ônibus, super mercados por onde a pessoa tenha passado por até 15 dias antes do diagnóstico.

A informação serve para alertar as autoridades sanitárias e os próprios donos dos empreendimentos sobre a ocorrência de pessoa contaminada, medida considerada importante para tomada de ações de prevenção. Outras pessoas que tenham passado pelos mesmos ambientes no dia e horário que o paciente testado positivo passou também serão avisadas.

O secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto salientou que a ferramenta não tem custo para população, que só precisa realizar um rápido cadastro pela internet. Em um outro momento, a prefeitura começará o cadastramento dos estabelecimentos. "Vamos iniciar a inscrição da população que tem o interesse de participar da plataforma, para depois engajarmos os estabelecimentos. Estamos iniciando um processo muito importante, que será o diferencial no controle da disseminação do vírus", destaca Parisotto.