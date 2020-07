São José do Norte anuncia lockdown durante o fim de semana

A prefeitura de São José do Norte, na região Sul do Rio Grande do Sul, vai decretar lockdown temporário a partir deste sábado em toda a cidade. A medida, anunciada nesta terça-feira, tem duração de dois dias, se estendendo até o início da manhã de segunda-feira.

De acordo com nota da gestão municipal, o aumento expressivo no número de casos confirmados da Covid-19 gerou a necessidade de medidas "excepcionais, mais restritivas e de caráter pedagógico". Foi editado, na segunda-feira, um decreto que dispõe sobre medidas de fechamento temporário de estabelecimentos e restrição de atividades para frear a disseminação do novo coronavírus na cidade.

O município determina o fechamento total de atividades comerciais e serviços a partir da 0h (meia-noite) de sábado até as 6h da manhã de segunda-feira. A prefeitura assinalou algumas exceções, como farmácias e serviços de transporte. Serviços essenciais, como coleta de lixo e manutenção de energia elétrica e abastecimento de água também serão mantidos.

A circulação de pessoas a pé está proibida no período estabelecido, salvo casos de necessidade de acesso aos serviços excepcionais aos decreto. Espaços públicos como praças públicas, parques, campos de futebol e outros locais que geram aglomerações ficarão interditados A circulação na Praia do Mar Grosso e as demais praias de São José do Norte será restringida. O acesso só é permitido com uso de automóvel, com distanciamento mínimo de 10 metros entre cada carro. A circulação a pé é vedada nesses locais.

O uso de máscara, o distanciamento social e a adoção de todos os protocolos de higiene seguem vigentes. O descumprimento das disposições do decreto tem sanções listadas em uma lei municipal, que prevê desde suspensão temporária das atividades de estabelecimentos até multa.

São José do Norte soma 159 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Com uma incidência de 576,8 a cada 100 mil habitantes, a doença já provocou seis óbitos no município