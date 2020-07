MEIO AMBIENTE Notcia da edio impressa de 29/07/2020. Alterada em 29/07 s 03h00min Pesquisa quer eliminar poluentes em rios do Vale do Taquari

O interesse pela anlise de micropoluentes - entre eles os frmacos - na gua vem ganhando destaque ao longo dos anos, com o aprimoramento das tcnicas de anlise e equipamentos sofisticados capazes de detectar e tratar substncias em concentraes mnimas. Uma pesquisa desenvolvida pelo Programa de Ps-Graduao em Biotecnologia da Universidade do Vale do Taquari (Univates) busca detectar e quantificar resduos de frmacos do tipo antibiticos presentes na gua da regio do Vale do Taquari.

A pesquisa teve incio em 2014, quando a instituio recebeu um aporte financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para a compra do cromatgrafo a lquido acoplado a um espectrmetro de massas. O equipamento capaz de quantificar a presena de frmacos em baixas concentraes. "Com ele, podemos quantificar e simular de forma real as amostras coletadas nos rios. Para isso, usamos a extrao da gua na fase slida, que uma tcnica para pr-concentrar os resduos dos frmacos", explica a professora e coordenadora da pesquisa, doutora Luclia Hoehne.

Com uso de diferentes tratamentos de radiao ultravioleta, os pesquisadores quebraram as molculas dos frmacos infiltrados na gua, degradando esses resduos. At agora foi possvel degradar resduos de amoxicilina e cefalexina em mbito de laboratrio.

Aps esses testes, so coletadas novas amostras e realizado o teste de toxicidade, que visa a garantir que o tratado na radiao no fique mais txico ao ambiente do que as molculas de frmacos originais. "Esta fase da pesquisa importante, pois estamos desenvolvendo toda a metodologia em laboratrio com todos os padres, assim, podemos adequar toda a tecnologia e aplicar em uma situao real", salienta a pesquisadora.

Conforme Luclia, entre os prximos passos da pesquisa est a verificao da presena desses micropoluentes no Rio Taquari. "O prximo passo da nossa pesquisa aplicar no Rio Taquari os estudos feitos nos laboratrios. Caso seja encontrado algum desses micropoluentes, podemos desenvolver tratamentos avanados para contribuir com estaes de tratamentos de gua e esgotos, o que garante nossa comunidade melhor qualidade de nossas guas", finaliza.