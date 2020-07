Hospital de Santa Rosa pede doação de leite materno

Durante dois meses, o Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, conseguiu manter o atendimento aos bebês da UTI Neonatal com o estoque de leite humano. Em junho, a demanda foi atendida, 80% com leite humano, e o restante, com fórmula. No entanto esse estoque está terminando. Hoje, a demanda é atendida, principalmente, pelas doações das mães que têm seus filhos internados na unidade.

Já as doações,de mães voluntárias que trazem o leite até a Instituição tiveram uma queda. No início do ano eram 23 doadoras e hoje apenas 11. A média necessária é de dois litros por dia para atender a demanda. Atualmente, a média de doações está em 900ml. As mães podem pegar o kit na recepção do hospital e coletar em casa. O prazo máximo para ficar com o frasco em casa é de 10 dias. Após a coleta a mãe leva o recipiente para o hospital e pode entregar na recepção, durante o horário de funcionamento do Banco de Leite.