Construtora MRV abre 53 vagas para trabalhadores da Região Metropolitana

A construtora MRV está com 53 vagas de emprego abertas para canteiros de obras em Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. As oportunidades são para os cargos de pedreiro, servente de obras, eletricista, hidráulico, armador, técnico em edificações, montador de forma metálica, ferreiro, auxiliar de almoxarife e meio oficial montador.

A seleção ocorre nesta quarta-feira, na obra do Porto San Diego, localizado na rua das Violetas, nº 724, no bairro Igara, em Canoas, a partir das 8h30min. Os interessados devem comparecer ao local munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas também são destinadas às Pessoas Com Deficiências (PCD).

Devido ao Covid-19, serão organizados espaços entre os candidatos na fila, para evitar uma proximidade entre as pessoas. A empresa lembra que o uso de máscaras é obrigatório e os candidatos não serão recebidos sem o uso desta proteção.