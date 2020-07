Taurus doa 5 mil testes rápidos para o município de São Leopoldo

Devido ao avanço do coronavírus no Estado do Rio Grande do Sul e o aumento de casos nos municípios gaúchos, empresários de São Leopoldo estão preocupados com a situação, apesar de estarem seguindo à risca protocolos rígidos com relação a prevenção dentro das empresas. Para contribuir com a campanha de prevenção e tratamento de pessoas com Covid-19, a empresa Taurus comprou 5 mil testes rápidos que foram doados para o município de São Leopoldo.

Em São Leopoldo, por exemplo, no mês de julho houve um aumento de 72,8% nos casos positivos de COVD-19. A maior preocupação é com a pressão sobre o sistema de saúde do município para atender a população. Em Novo Hamburgo, o percentual de ocupação de leitos de UTI chegou a 96,5% em três hospitais. Em Sapucaia do Sul, 88,2% das vagas do Hospital Getúlio Vargas estão ocupadas. Já em São Leopoldo, segundo o Hospital Centenário, o percentual é de 87,5%.

Segundo os empresários da cidade, para tentar dar fôlego ao sistema de saúde, a responsabilidade na redução da contaminação tem que ser de todos da comunidade. Com isso, estão pedindo uma atenção especial para que todos os moradores sejam bastante rígidos com relação a prevenção, da mesma forma que os funcionários estão sendo dentro das empresas seguindo todas as recomendações e determinações das autoridades e órgãos competentes. O alerta é para que os procedimentos de higienização e de proteção contra o coronavírus também se estendam para fora das empresas, a fim de que possa se notar uma redução na contaminação.

"Um dos nossos valores é a responsabilidade com a sociedade, assim como o cuidado com os nossos mais de dois mil colaboradores e seus familiares. Ao mesmo tempo em que tomamos todos os cuidados e precauções internamente, em nossa fábrica, estamos fazendo o possível para contribuir também com o combate à pandemia na cidade em que atuamos e em todo o Brasil", afirma Salesio Nuhs, presidente da Taurus.