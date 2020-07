Bairros de Canoas vão receber mutirão de limpeza durante a semana

A prefeitura de Canoas iniciou, nesta semana, um projeto que tem como objetivos a limpeza do descarte irregular e a conscientização da população quanto aos cuidados na limpeza pública da cidade. A iniciativa tem como umas das etapas a realização de serviços de limpeza em todos os bairros, com as retiradas de sobras de material de construção, entulho de obras ou demolições, podas de árvores (folhas e galhos), entre outros, possibilitando a desobstrução de calçadas, ruas e áreas públicas de uso comum.

A ação iniciou pelo levantamento dos pontos de descarte irregular em todo o município. O cronograma de limpeza iniciou pelo bairro Mathias Velho, que contabiliza pelo menos 900 focos, sendo a região com maior número de descarte irregular no momento. O mutirão vai beneficiar todos os bairros da cidade.

A iniciativa acontece através da integração das secretarias municipais de Serviços Urbanos, Obras, Transportes e Mobilidade e das subprefeituras de cada quadrante. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Daniel, o descarte irregular de resíduos aumentou durante a pandemia do novo coronavírus. "Em função do distanciamento social e pelo fato de muitas pessoas estarem trabalhando de casa, muitos aproveitaram para fazer obras, limpeza de pátios e pequenas reformas, o que culminou em uma maior incidência de descarte irregular de resíduos, principalmente em frente às próprias residências", comenta o secretário.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, destaca que, embora a prefeitura esteja realizando a limpeza, é preciso que os canoenses colaborem para que tenhamos uma cidade mais limpa. "Sabemos que é um período difícil para todos, mas precisamos trabalhar juntos em prol de uma Canoas melhor, limpa e consciente, por isso peço a compreensão e a ajuda dos canoenses, para que façam o descarte de resíduos de forma correta", ressalta Busato.