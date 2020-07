Hospital de Viamão vai abrir mais 20 leitos clínicos

Uma reunião entre prefeitura de Viamão e o Hospital de Caridade confirmou a compra de 20 novos leitos clínicos para tratamento de pacientes infectados pela Covid-19, válidos por 90 dias. O prefeito Evandro Rodrigues, que assumiu esta semana após o falecimento do prefeito em exercício, Valdir Elias, destacou que a medida é considerada prioritária.

"Estamos assumindo esse compromisso com o hospital, como medida urgente para atendimento da população", disse o prefeito Evandro Rodrigues. O contrato prevê a implantação de 20 leitos exclusivos para paciente com coronavírus em Viamão, com exames, profissionais e toda a estrutura para atendimento dos pacientes.

De acordo com o diretor-técnico do hospital, João Almir, o número de óbitos em Viamão, somente neste mês de julho, foi 22 casos. Desde o início da pandemia até 4 de julho, foram 26 mortes. O total é de 48 mortes pela doença no hospital da cidade. "Para nós, enquanto hospital, é dever contribuir para esse plano de enfrentamento aqui em Viamão", disse João Almir. O prefeito pediu agilidade no processo e planeja assinar o quanto antes o contrato" salientou.

A ideia, com a abertura desses leitos, é ajudar a desafogar o sistema de saúde da Região Metropolitana, sobretudo de Porto Alegre. Com a lotação dos espaços nas cidades, os pacientes com a Covid-19 precisam ser deslocados para a Capital, a fim de conseguirem atendimento.