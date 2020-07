SANEAMENTO BSICO Notcia da edio impressa de 28/07/2020. Alterada em 28/07 s 03h00min Corsan e prefeitura discutem revisam do plano de Nova Prata

A equipe técnica da secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana e o prefeito de Nova Prata, Volnei Minozzo receberam ontem profissionais da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Na pauta, as possibilidades de projeto técnico para a revisão do Plano de Saneamento Básico no município da serra gaúcha.

Conforme os representantes da Corsan, até o final de agosto serão apresentados os detalhes da proposta para implantação do sistema, que deve modificar o cenário de abastecimento e esgoto sanitário na cidade. Segundo o prefeito, a equipe técnica da secretaria irá analisar a proposta e audiências públicas serão realizadas para definir se a proposta a ser apresentada pela Corsan será a mais adequada para implementação.