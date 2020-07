Prefeitos da zona sul querem maior autonomia no modelo de bandeiras

Os prefeitos das cidades da Associao dos Municpios da Zona Sul (Azonasul) se reuniram na segunda-feira para avaliar a situao da regio em relao Covid-19. As reas da Sade e da Educao foram debatidas, alm do incio da votao quanto proposta do Estado sobre a autonomia do gestor municipal em relao aos protocolos do distanciamento controlado.

O governo estadual reuniu-se com a Federao das Associaes de Municpios do Rio Grande do Sul (Famurs), para apresentar a proposta sobre maior autonomia de gestores municipais e associaes de municpios para elaborao de protocolos de sade com base na bandeira determinada pelo modelo do Distanciamento Controlado. Com isso, a Azonasul iniciou a votao, para que os prefeitos apresentassem sua posio quanto questo.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, disse que reviu o voto aps a classificao de bandeira vermelha desta semana."Eu tinha uma posio. Mas, neste final de semana, a mudei porque me vi num dilema. Tive de recorrer para tentar manter o protocolo determinado quando passamos para a bandeira laranja, que estabelece medidas entre os riscos mdio e risco alto, pois no vejo como saudvel para a economia uma hora fecharmos o comrcio, outra hora abrirmos. As pessoas ficam neste estresse", comentou a prefeita.

Ela aproveitou a presena da coordenadora da 5 Coordenadoria Regional da Educao, Alice Maria Szezepanski, para expressar sua opinio em relao ao retorno das aulas. A prefeita argumentou que, apesar dos esforos estaduais e municipais para manter as atividades remotas, no seu ponto de vista, este um ano perdido.

"Sei que o Estado fez um esforo para manter as aulas. No entanto, no sabemos quando a situao vai voltar ao equilbrio. muito provvel que este ano v at o final deste jeito, com o ensino desta forma. Eu, com toda franqueza, acho que este ano est perdido, sobretudo para os anos iniciais. Acredito que no se deva contar como ano letivo e comear, no ano que vem, do zero", afirmou Paula.

A reunio tambm teve a presena da coordenadora da 3 Coordenadoria Regional da Sade, Caroline Hoffmann, que falou sobre a situao do coronavrus na zona sul. Segundo ela, "notvel" o agravamento da situao na regio. "Com a regulao de leitos pelo Estado, estamos recebendo pacientes da regio metropolitana, podendo chegar de outras localidades do Rio Grande do Sul. Precisamos pensar no coletivo, no s no seu prprio municpio, como tambm nas cidades vizinhas", destacou.