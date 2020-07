Hospital de Camaquã abre 10 novos leitos de UTI

Os 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camaquã, começam a funcionar nesta segunda-feira. Eles são os primeiros leitos destinados especificamente para atendimento de casos graves de Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na instituição, localizada na região sul do Estado.

A secretaria estadual da Saúde (SES) locou três leitos completos, ao custo de R$ 50 mil mensais, para a implementação da nova ala de UTI, e a iniciativa privada doou os equipamentos para os demais. O hospital de Camaquã já tem 145 leitos clínicos, dos quais 122 atendem pelo SUS. A instituição também oferece consultas nas especialidades de ginecologia, traumatologia, cirurgia geral e otorrinolaringologia, além de maternidade e grupo de gestantes.

Até agora, o governo do Estado já ampliou em 78% a capacidade instalada de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No início da pandemia, o Rio Grande do Sul contava com 933 leitos e hoje são 1.664. A meta é ampliar em 104% o número de vagas, chegando a mais de 1,9 mil.