Dois postos de saúde de Lajeado se tornam exclusivos para a Covid-19

Os centros de saúde dos bairros Montanha e Centro tiveram os atendimentos exclusivos para pacientes sintomáticos de coronavírus iniciados nesta segunda-feira em Lajeado. O encaminhamento dos casos confirmados e suspeitos de contaminação por Covid-19 para os centros de referência tem como objetivo especializar os atendimentos e reduzir os riscos de disseminação do vírus nas outras unidades de saúde.

Agora, um caso suspeito deve se dirigir até um dos Centros de Saúde e evitar buscar atendimento nas unidades de saúde de referência. Casos leves não devem buscar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nem o Hospital Bruno Born.

No primeiro dia, 18 pacientes assintomáticos foram atendidos no Centro. No Montanha, foram 17 atendimentos dessa categoria até as 12h. Os atendimentos convencionais permanecem ocorrendo nos dois postos. A única diferença é que cada paciente entrará por uma porta diferente, dependendo da sua demanda.