Busca por atendimento no hospital de Canela cresce 142% em julho

O nmero de atendimentos na tenda do Hospital de Caridade de Canela cresceu 142% em julho. At domingo (26), foram atendidos 1.021 pacientes com sintomas gripais contra 482 atendimentos registrados em junho. Em preveno ao coronavrus, a tenda foi montada em 13 maio. No total, receberam atendimento desde o comeo da pandemia 1.719 pessoas.

O investimento mensal da prefeitura de Canela - interventora da casa de sade - para manter a estrutura da tenda incluindo profissionais, equipamentos e medicamentos, de aproximadamente R$ 120 mil mensais. No entanto, somente em julho, j foram gastos mais de R$ 250 mil com a estrutura, devido elevao na procura.

Com o aumento no nmero de casos, o HCC investiu para suprir a demanda. Para amenizar as filas, foi contratado um segundo mdico exclusivo para a tenda, das 10h s 22h, nos horrios de maior fluxo, e mais um mdico 24 horas na tenda. Os pacientes, por vezes, precisam aguardar atendimento mdico, de acordo com a classificao de risco.

Conforme protocolo definido pela secretaria Municipal da Sade, alm do atendimento mdico, todos os pacientes suspeitos recebem um kit de medicamentos. "Estamos permanentemente preocupados em garantir o atendimento, com a maior rapidez possvel", explica a advogada Adriana Seibel, da comisso de interveno do HCC.

O interventor do HCC, Luiz Cludio da Silva, observa que o aumento no nmero de atendimentos no pode ser confundido com colapso no sistema. "Existe, sim, o aumento no nmero de atendimentos, mas no enfrentamos colapso no HCC. Continuamos investindo e trabalhando diariamente para qualificar a estrutura do nosso hospital. importante que a comunidade mantenha os cuidados com distanciamento social, uso de mscara e de lcool em gel", frisa Luiz Cludio.