Pelotas supera a marca de 100 mil peças doadas na Campanha do Agasalho

A secretaria de Assistência Social de Pelotas já soma 102.535 peças arrecadadas na Campanha do Agasalho de 2020. Cerca de 700 foram recebidas no drive thru realizado no Shopping Pelotas, onde as pessoas passaram de carro, pelo estacionamento, e entregaram a sua doação sem precisar descer.

Também estão disponíveis pontos fixos, para quem preferir. Independentemente do local de entrega, as roupas devem ser lavadas e colocadas em embalagens plásticas, que ficam armazenadas por sete dias, até que a equipe possa manuseá-las com segurança. Após esse prazo, estão liberadas para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem não puder sair de casa deve entrar em contato com a secretaria, das 8h às 17h, pelo telefone (53) 3309.3600, para que a equipe busque a doação, quando for possível, dentro da escala de saídas. O mesmo telefone recebe agendamentos para a doação de alimentos, material de higiene e limpeza.