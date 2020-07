Frei que morou em Flores da Cunha pode ser beatificado pela Igreja

O bispo da Diocese de Caxias do Sul Dom Jos Gilson, abriu o processo sobre o presumido milagre atribudo a intercesso do frei Salvador Pinzetta. Esta a ltima etapa diocesana do processo de beatificao do religioso, que rene evidncias de um milagre, coletado em pesquisa feita pelo postulador local.

O desejo da comunidade de Flores da Cunha em elevar o capuchinho, que pertenceu Ordem dos Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul condio de beato, vem desde 1977, cuja documentao j se encontra em Roma. Em 2018, a Congregao das Causas dos Santos aprovou a documentao enviada pela comisso postulante. No ano passado, o decreto assinado pelo Papa Francisco tornou o religioso Venervel Servo de Deus. Com isso, foi possvel o culto sua imagem.

Agora,documentos, provas e testemunhos sero enviados ao Vaticano para que uma comisso de especialistasanalisese existe ou no o milagre. Caso o frei seja declarado beato pelo Papa, a cerimnia acontecer em Flores da Cunha com a presena de um representante do Vaticano. Antes, essa etapa acontecia em Roma, mas por determinao do Papa Bento XVI, passou a ser na diocese, em um movimento para valorizar a igreja local.

A busca para tornar o frei Salvador em beato comeou em 1977, cinco anos aps da morte dele. Pelas normas da Igreja, para a beatificao necessria a confirmao de um milagre. Nesse caso escolhido um caso em que exista a possibilidade para que sejam coletadas provas e testemunhos que certifiquem a relao do fato extraordinrio com a invocao ao frei Pinzetta. Se o parecer for positivo, uma outra avaliao ser feita por uma junta mdica composta por sete profissionais. Se, ao menos cinco derem parecer favorvel, o processo continua.

O ltimo processo analisado por nove telogos que avaliam a invocao e a intercesso. necessrio ao menos sete que pessoas atestem que houve milagre, para que o processo seja remetido a reunio de 22 cardiais e bispos que examinam o caso. Se eles tambm atestarem, o caso encaminhado, em forma de um relatrio, ao Papa que, se estiver de acordo, declara a beatificao. Se for considerado beato, o prximo passo a canonizao, quando frei se tornaria santo, mas para isso depende de um segundo milagre e todo o processo de comprovao feito novamente.