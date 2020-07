Novo complexo de eventos da Serra deve ser entregue em 2022

Foram iniciadas as obras do maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do Sul do Brasil. O Boulevard Convention, localizado no Vale dos Vinhedos, entre as cidades de Garibaldi e Bento Gonalves, ter 211 apartamentos e mais de 3,4 mil metros de rea para eventos, podendo comportar 1,8 mil pessoas em formato de auditrio e mais de 5,8 mil em coquetis ou feiras. O empreendimento promete turbinar e promover um salto de qualidade e capacidade de atendimento no mix hotel e eventos no Rio Grande do Sul.

A construo j chama a ateno de quem passa pela BR-470, entre Garibaldi e Bento Gonalves, h poucos quilmetros da Pipa Prtico. Com frente de mais de 60 metros para a rodovia, o complexo est na fase dos alicerces. "Aguardamos pela licena de vrios rgos para iniciar as obras e a comercializao do empreendimento. E isso era muito importante para ns, pois confirma a qualidade de estudo que realizamos at aqui para a viabilidade do investimento. E abona todo potencial que o Rio Grande do Sul, especialmente a Serra Gacha, possui para receber um empreendimento deste porte e com este conceito", destaca o CEO da VJ&J Incorporaes, Victor Giacomello, que est frente do empreendimento.

Com previso de entrega para 2022, o empreendimento orado em R$ 85 milhes vai integrar hotel, centro de convenes, rea gastronmica, loja de vinhos, bosque, capela para casamentos e um grande boulevard, atendendo o turismo de lazer, de eventos e o corporativo. Inspirado na Toscana, o projeto ter 23.600 metros quadrados de rea construda, ocupando um terreno de 10.000 metros quadrados. Ser o maior centro de eventos da regio Sul do Brasil a integrar eventos, hospitalidade, enogastronomia e compras.

Batendo recorde de visitantes ano aps ano, s o Vale dos Vinhedos recebe anualmente quase meio milho de turistas. Alm disso, a Rota Uva e Vinho na Serra Gacha sedia mais de 1.700 eventos por ano. O Centro de Convenes, com 3.400 metros quadrados, permite realizar at nove eventos ao mesmo tempo, cada um com acessos de servios e social independentes. Projetado com salas componveis que podem abrigar desde eventos para 60 pessoas at a capacidade mxima, de 5,8 mil. O centro todo no mesmo nvel, pois foi pensado para ter 100% de acessibilidade.