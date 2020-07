CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 28/07/2020. Alterada em 29/07 às 03h00min Pesquisa sobre a Covid-19 inicia sábado no Vale do Rio Pardo

Neste fim de semana, 1 e 2 de agosto, terá início a pesquisa encomendada pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), que irá mensurar a circulação do novo coronavírus na região. Ao todo, serão quatro etapas de realização de testes, uma a cada 14 dias, sempre nos sábados e domingos.

Em cada etapa, serão aplicados 1.063 testes rápidos, divididos entre os 14 municípios de abrangência do Cisvale, que serão coletados a partir de uma gota de sangue retirada da ponta do dedo da pessoa testada, totalizando 4.252 testes aplicados na população. A condução local da coleta de dados em cada município vai ser coordenada e supervisionada pela equipe técnica da pesquisa.

"Os coletadores serão servidores das secretarias municipais de Saúde, sendo profissionais de nível técnico ou superior", explicou a professora doutora Mari Ângela Gaedke, que integra a equipe técnica da pesquisa. Todos estão sendo treinados antes de irem a campo. "Sempre na sexta-feira que anteceder as pesquisas, todos os coletadores e supervisores passam por um treinamento com a equipe técnica, sendo que todos são testados previamente para Covid-19", complementou Mari Ângela.

A pesquisa deve apresentar um estudo transversal de base populacional com uma amostra representativa da população do Vale do Rio Pardo. Conforme o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cássio Nunes Soares, a pesquisa ressalta a importância em instituir ações relacionadas a políticas de saúde pública e de gestão socioeconômica. "Desde o início da pandemia, estamos trabalhando para implementar ações de sucesso nesse enfrentamento. Agora, com a orientação técnica de um estudo científico, será possível mensurar e identificar o cenário da Covid-19 na nossa região, de maneira que possa auxiliar a tomada de decisões pelos municípios mais à frente", comentou

Conforme o médico infectologista Marcelo Carneiro, que é o coordenador geral da pesquisa, os resultados dos testes serão divulgados ao final de cada rodada. "Em até quatro dias, já iremos publicar um resultado parcial da pesquisa e, na sequência, detalhar como foi o processo", ressaltou.

O portal GeoSaúde Unisc, criado para o monitoramento dos dados da doença em todo o Vale do Rio Pardo também irá fornecer informações sobre as coletas. "Com este trabalho, entre uma etapa e outra, esperamos observar se vem ocorrendo uma progressão ou uma estabilização dos casos de Covid-19 na nossa região", detalhou Carneiro. A previsão é de que a última etapa ocorra nos dias 12 e 13 de setembro.