Empresas de Passo Fundo terão mais uma alternativa para buscar microcrédito

O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, autorizou o contrato entre o município e a empresa Crecerto, com o objetivo de fornecimento de microcrédito orientado para empreendedores da cidade. O contrato foi realizado através de chamada pública de empresas que atuam na área.

A ferramenta de microcrédito facilita o acesso ao crédito e já vinha sendo uma política de apoio disponível em Passo Fundo, no intuito de ofertar crédito rápido, fácil e barato. "É fundamental auxiliar as empresas que precisam de capital de giro e recursos para aquisição de produtos ou matéria prima para dar continuidade e prosperidade aos negócios. Também pelo microcrédito, que são recursos a partir de fundos possibilitados por terceiros, de mais fácil acesso e com taxas de juros atrativas, ajudam a injetar dinheiro na economia local", disse o secretário.

Ele também ressaltou que o crédito é importante, pois os pequenos negócios ajudam a movimentar o comércio e serviços da cidade. A ideia é que, com esse incentivo, os negócios podem ser mantidos na cidade