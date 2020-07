Parte da obra do hospital de Passo Fundo é concluída

A prefeitura de Passo Fundo concluiu a primeira etapa das obras do Hospital Beneficente Dr. César Santos, o Hospital Municipal. Trata-se da maior obra da história da instituição.

A área recuperada de 400 metros quadrados tem infraestrutura completa, que contempla 11 novos leitos, recepção humanizada e salas de apoio. O espaço foi revitalizado com novos rebocos, pinturas, forros modulados, piso porcelanato, piso vinílico, esquadrias e louças novas. "A obra é tão significativa que teremos um novo Hospital Municipal. Foi um longo caminho de trabalho e, agora, colhemos os frutos. Um local muito mais adequado para atender a comunidade", afirmou o prefeito Luciano Azevedo.

Além da área interna, também foi concluída a fachada do Hospital Municipal, com recebimento da nova marquise metálica que tem a função de melhorar o acesso principal, projetando sombra e protegendo da chuva, trazendo maior conforto aos usuários. "Foi feito revestimento em alumínio composto, que tem como vantagem sua durabilidade aliada ao impacto visual, troca de todas as esquadrias de ferro por alumínio com vidros refletivos, o qual tem como função um excelente isolante térmico. Também foram realizados passeios e demarcações acessíveis em piso intertravado e piso tátil", explicou a secretaria de Planejamento, Ana Paula Wickert.

A obra segue em diversas frentes. A estrutura de ampliação, que irá receber o centro de diagnóstico, farmácia e administrativo está em fase de acabamentos e instalações, juntamente com a estrutura que irá ampliar os serviços da emergência.

Segundo o diretor do hospital, Róger Teixeira Borges, com a entrega desses serviços outra frente de reforma, que será o setor da emergência, deve iniciar. "Após a migração da emergência para a área nova serão iniciados os serviços de obra ainda no mês de julho", destacou.