Rodada de testagem traz 1 positivo a cada 3 pessoas em São Leopoldo

Seguindo o cronograma de testagem dos servidores que atuam na linha de frente do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de São Leopoldo realizou, na semana passada, o teste para Covid-19 em 626 pessoas entre profissionais de saúde, guardas municipais, trabalhadores da limpeza urbana, fiscalização e setores administrativos essenciais. Entre o total de testados, 195 (31,1%) deram positivo através do teste rápido. Destes, 133 afastados das funções por estarem com o vírus ativo. Ainda, entre o total de positivos, 62 já possuem anticorpos e são considerados curados.

Somente na área da saúde, entre os 26 diferentes serviços onde as equipes foram testadas, 140 casos são positivos, o que representa 71,79% do total. Há outros 34 positivos entre os trabalhadores da segurança pública e 22 entre os demais trabalhadores, que atuam em importantes áreas do combate a pandemia como fiscalização e gestão. O município é o sétimo do Estado com mais casos confirmados, com 1.919 infectados. Com três mortes registradas ontem, São Leopoldo chegou a 55 óbitos em razão da doença.

O Centro Administrativo, que foi sanitizado e fechado após um surto - que ocasionou, dentre outros casos positivos, o do prefeito Ary Vannazi - retomou o expediente interno nesta segunda-feira. Foi permitido o acesso dos servidores já testados negativos e os recuperados.

As unidades básicas de saúde (UBS) dos bairros Pinheiro e Santo André tiveram que fechar no início desta semana. Nas duas unidades foram identificados dois casos positivos com relação entre si. As unidades foram sanitizadas e os trabalhadores com resultado negativo reforçarão o apoio na rede de saúde. O posto de saúde Pinheiro deverá reabrir na quarta-feira. Já a UBS Santo André está em fase final da obra de ampliação e a previsão é de reabertura nos próximos 45 dias.

Conforme o secretário municipal de Saúde de São Leopoldo, Ricardo Charão, mesmo tomando todas as precauções a testagem mostra que os profissionais de saúde estão "com muitos casos positivos". Charão reforça que a maioria tem apenas sintomas leves e que secretaria já reorganizou as equipes. "Vamos seguir esse trabalho de enfrentamento da pandemia e o serviço público não pode parar, pedimos uma atenção especial da nossa comunidade que só saia de casa se for realmente necessário", alertou o secretário.