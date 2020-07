Centro de Sapucaia do Sul passa a ter área azul

Reivindicação antiga da comunidade e dos lojistas sapucaienses, o sistema de estacionamento rotativo saiu do papel e já está ganhando as ruas da área central de Sapucaia do Sul. O contrato com a empresa Zona Azul Brasil, responsável pela implantação do sistema, foi assinado no início do mês. No momento, a empresa está realizando a demarcação e sinalização das vagas.

Ao todo, serão 1.067 vagas, distribuídas em 17 ruas e avenidas centrais da cidade, com o objetivo de democratizar acessos para quem precisa estacionar. Haverá, ainda, vagas exclusivas para idosos, pessoas com deficiência e necessidades especiais, motos e carga e descarga, devidamente explicadas em placas.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Arno Leonhardt, a previsão é que o sistema esteja plenamente em funcionamento até o dia 25 de agosto. "Vamos promover um período educativo, que deve acontecer de 15 a 25 de agosto, para que a comunidade possa baixar o aplicativo da empresa, o Digipare, e se familiarizar com o sistema, para iniciar de fato a operação", comentou.

O estacionamento rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e nos sábados, das 9h às 13h. O valor será de R$ 2,00 para uma hora de permanência, sendo duas horas a permanência máxima por vaga. O pagamento pelo tempo de estacionamento poderá ser feito nos parquímetros com moedas, cartão de crédito, débito, através do aplicativo Digipare ou da aquisição de tickets em lojas conveniadas.

Haverá, ainda, a possibilidade da realização de pagamento pela internet ou através de um número de telefone, que ainda será disponibilizado. Todas estas formas de pagamento serão especificadas e detalhadas, no período de 15 a 25 de agosto, durante a fase educativa de implantação do sistema na cidade.