ENERGIA Notcia da edio impressa de 28/07/2020. Alterada em 28/07 s 03h00min Santa Casa de Uruguaiana passa a contar com usina fotovoltaica e projeta economia de R$ 100 mil anuais

A RGE finalizou as obras de eficincia energtica realizadas na Santa Casa de Uruguaiana. O investimento de R$ 1 milho contempla a instalao de uma usina de gerao de energia fotovoltaica e a substituio de 2.764 lmpadas menos eficientes por tecnologia LED.

As unidades de LED, alm de serem at 80% mais econmicas que as antigas, tm vida til de cerca de 25 mil horas, ou seja, duram mais de dois anos se ficarem ligadas de maneira ininterrupta. A concessionria tambm responsvel por o todo o recolhimento das lmpadas antigas e encaminhando para o descarte adequado.

Alm da substituio de toda a iluminao, ocorreu a implantao de um sistema de gerao de energia solar, fotovoltaica, que vai gerar 120 kWp (kilo-Watt-pico). Em decorrncia dosinvestimentos em gerao, tambm ocorreu a adequao da cabine de medio do hospital, trazendo maior segurana e garantindo no s o aproveitamento da energia gerada, como possibilidade de gerao de crditos na fatura de energia, a ser consumido pelo hospital se em algum momento a gerao for superior ao que consumido,

Com a ao, que faz parte do Programa de Eficincia Energtica da distribuidora, a estimativa de que a Santa Casa tenha uma economia R$ 100 mil ao ano com a conta de energia da instituio. O dado leva em conta a operao das lmpadas e da usina fotovoltaica na instituio.

Segundo a Engenheira Eletricista e Analista de Eficincia Energtica da RGE, Letcia Dotta Rech, o sistema implementado na Santa Casa de Uruguaiana altamente tecnolgico. " um ganho muito significativo em termos de consumo de energia, economia financeira e ganhos de iluminao interna do hospital. A usina de gerao de energia opera de maneira totalmente automatizada e produz energia de qualidade. uma ao que traz benefcios no s ao hospital, mas para seus funcionrios e pacientes", comenta Letcia.