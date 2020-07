Projeto de centro de eventos é discutido em Ernestina

A localização estratégica do município de Ernestina, às margens da RST-153 conectando municípios de pequeno e grande porte, é considerado pela prefeitura como um dos mais significativos potenciais a ser explorado no universo dos negócios. E um novo empreendimento que está sendo planejado pela iniciativa privada deve aproveitar essa localização privilegiada do município ernestinense.

Os empresários Bárbara Schmitz e Elton Schmitz e a arquiteta Sabrina Schmitz têm trabalhado no desenvolvimento do projeto de um centro de eventos para instalação no município. A ideia surgiu a partir da identificação da demanda existente de um espaço com infraestrutura apropriada para a realização de eventos de diferentes portes, para além dos salões comunitários. O objetivo é atender Ernestina e municípios da região.

A iniciativa foi apresentada pelos empresários em reunião com o prefeito ernestinense, Odir João Boehm e a engenheira da Prefeitura, Cibele Serafini. A intenção é pleitear a intervenção do Poder Executivo para auxílio e articulação junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) na construção do acesso entre a RST-153 e o centro de eventos. O motivo é que o prédio será construído às margens da rodovia e o intenso fluxo de veículos previsto exige uma engenharia de tráfego e um acesso que comporte a movimentação, com a sinalização necessária para evitar acidentes.

O prefeito parabenizou a iniciativa dos empresários. "Inovar e empreender exigem muita coragem, ainda mais no atual momento em que atravessa o nosso país. Parabéns pela iniciativa. Ernestina tem um grande potencial estratégico para investimentos", destacou o prefeito de Ernestina.