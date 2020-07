Centro logístico será construído em Santo Ângelo

Em plena expansão, o grupo Fricke, que detém lojas de material de construção, anunciou a construção de um amplo e moderno centro de comercial e logístico em Santo Ângelo. O investimento previsto é de cerca de R$ 6 milhões em área de 26 mil metros quadrados às margens da avenida Salgado Filho com a ERS-218, com previsão de abertura de 20 novas vagas de trabalho.

A inauguração do novo empreendimento está agendada para o dia 22 de março de 2021, dia do aniversário de emancipação político-administrativa do município. O anúncio foi feito pelos diretores do grupo, Carlos Fricke e Martinho Kelm ao prefeito Jacques Barbosa, em reunião na sede da prefeitura da cidade.

O grupo tem 50 anos de atuação no mercado varejista de material de construção com quatro lojas na região, uma delas em Santo Ângelo. Segundo Martinho, o investimento vai ampliar o espaço comercial e de distribuição de materiais de construção, setor que vem mostrando crescimento exponencial no município, despertando o potencial empreendedor do grupo.

"O município de Santo Ângelo é um polo estratégico para a expansão do grupo e as formas de incentivo do município são muito inteligentes", declarou o diretor Executivo. Com base na Lei de Incentivos fiscais e para-fiscais, o prefeito Jacques Barbosa colocou as secretarias do município à disposição do grupo empresarial para a ampliação da empresa, ouvindo e encaminhando as demandas dos diretores para a consolidação do empreendimento na cidade. Ainda não há previsão de quando as vagas de emprego serão abertas, mas o grupo afirmou que deve promover a seleção nos próximos meses.