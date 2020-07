Alvorada proíbe acesso a praças e parques endurecendo restrições da pandemia

Fernanda Soprana

Após a internação do prefeito José Arno Appolo do Amaral por Covid-19 em hospital em Porto Alegre, Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, decidiu endurecer o combate à pandemia. O município editou decreto no fim de semana proibindo o acesso a praças, como a do Chimarródromo, no centro da cidades, e parques. Alvorada está com bandeira vermelha do distanciamento controlado que prevê restrições.

Segundo a prefeitura, outras medidas restritivas ao novo coronavírus estão sendo cogitadas e um novo decreto poderá ser lançado na próxima semana. A instauração de um lockdown, fechamento total, ainda não é discutida. A prefeitura vai aguardar os indicadores no mapa definitivo das bandeiras do distanciamento controlado, que será concretizado na terça-feira após recursos.

O município é o 11º em número de casos do novo coronavírus no Estado, com 1,1 mil casos - conforme levantamento feito até sexta-feira. São 36 óbitos, o que representa mortalidade de 17.1 por cem mil habitantes. O que gera maior preocupação é a situação de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em Porto Alegre, com quase 90% de lotação. Alvorada não tem leitos no setor e depende de vagas na Capital.

O município também anunciou que partidas de futebol estão suspensas. O prefeito em exercício, Valter Slayfer , levou a solicitação ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que vetou a possibilidade de partidas. De acordo com a gestão, não é o momento de liberar este tipo de evento. Havia expectativa do Internacional em mandar jogos do Campeonato Gaúcho em campo na cidade. O Colorado tem o Centro de Treinamento Morada Dos Quero-Queros no município e pretendia utilizá-lo na partida contra o Aimoré, na quarta-feira.