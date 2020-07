Trabalhadores do comércio lideram a lista de confirmações em Gramado

A prefeitura de Gramado publicou um estudo em que mostra onde estão os infectados pela Covid-19 no município. De acordo com o levantamento, que contabilizou 172 casos confirmados na cidade, a maioria (26) estão concentrados no comércio. Em segundo lugar, aparecem os prestadores de serviço (22) e, na terceira posição, trabalhadores do setor de turismo (11).

Ainda no estudo, é possível perceber que profissionais de saúde, trabalhadores do setor gastronômico, como restaurantes e bares, por exemplo, e aposentado também têm uma presença marcante no número de infectados. Dos 172 infectados, 24 não tiveram a identificação da área de atuação.

O município ficou por um bom tempo sem casos positivos de residentes - somente pessoas vindas de fora da cidade estavam positivadas - mas a reabertura das atividades e a chegada de turistas trouxe um cenário diferente. O Hospital Arcanjo São Miguel precisou fazer um reforço em julho para atender pacientes da cidade e região das Hortênsias, com a instalação de mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva.